La sorellina | Beatrice aveva le labbra viola

Una testimone ha riferito che Beatrice aveva le labbra viola e che la sorellina la vedeva sputare carne. Ha anche ascoltato le urla di Beatrice, mentre qualcuno le diceva di stare zitta e che non era niente. La testimonianza si inserisce in un quadro di presunte violenze e maltrattamenti nei confronti della bambina. Le autorità continuano le indagini per chiarire quanto accaduto.

«Bea sputava carne. La sentivo urlare e lui diceva: stai zitta che non è niente». È la drammatica testimonianza della sorella più grande della piccola Beatrice a inchiodare Manuel Iannuzzi, il 42enne compagno di Emanuela Aiello arrestato con l'accusa di aver maltrattato, fino alla morte, la bimba di appena due anni. L'uomo, in attesa dell'interrogatorio di convalida, si dichiara innocente. Nonostante il racconto della sorellina e, soprattutto, delle immagini e video estratti dal suo smartphone, sequestrato a febbraio quando viene arrestata la madre della vittima. La ragazzina, 10 anni, racconta al giudice dei minori che lei stessa ha cercato di soccorrere la sorella, pregando la mamma di chiamare i medici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Beatrice, le sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva»

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