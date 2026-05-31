Bordighera il racconto choc della sorellina di Beatrice | Aveva il corpo viola I pm | La madre ha assistito alle violenza senza far nulla

Da ilgiornale.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La sorellina di due anni di Beatrice ha raccontato che la sorellina aveva il corpo viola al momento del decesso. I pubblici ministeri hanno riferito che la madre avrebbe assistito alle violenze sulla bambina senza intervenire. La testimonianza della sorellina rappresenta un elemento chiave nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, avvenuta a Bordighera lo scorso 9 febbraio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La voce più drammatica dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita il 9 febbraio scorso a Bordighera, è quella della sorella maggiore. Nove anni appena, ma un racconto che ha contribuito in modo decisivo a ricostruire le ultime ore di vita della bambina e il contesto di presunti maltrattamenti che gli investigatori ritengono andasse avanti da tempo. Dalle dichiarazioni raccolte in ambiente protetto emerge il quadro di una bambina in evidente stato di sofferenza, mentre i tentativi delle sorelle maggiori di attirare l'attenzione degli adulti sarebbero rimasti senza risposta. "Aveva il corpo viola e la testa le cadeva". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

bordighera il racconto choc della sorellina di beatrice aveva il corpo viola i pm la madre ha assistito alle violenza senza far nulla
© Ilgiornale.it - Bordighera, il racconto choc della sorellina di Beatrice: "Aveva il corpo viola". I pm: "La madre ha assistito alle violenza senza far nulla"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Chiedevamo di portarla in ospedale ma non ci ascoltavano”: il racconto choc della sorellina di Beatrice, la bimba di 2 anni morta dopo i maltrattamenti a BordigheraUna sorellina di due anni ha raccontato di aver chiesto aiuto quando la sorella maggiore, vittima di maltrattamenti, era in condizioni critiche.

Beatrice, la sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto»La sorella della bambina deceduta a Bordighera ha descritto le condizioni della sorellina prima del decesso, affermando che il corpo era viola e la...

Temi più discussi: L'agonia disumana della piccola Beatrice, morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno (arrestato); Bimba morta a Bordighera, le foto dei lividi e la testimonianza delle sorelline: arrestato il compagno della madre; Bimba morta a Bordighera, arrestato compagno della madre: immagini choc nel cellulare; Foto choc, un video e le parole delle sorelline: arrestato il compagno della madre della piccola Beatrice a Bordighera.

bordighera il racconto chocBimba morta a 2 anni a Bordighera, arrestato il compagno della madre. Nel cellulare le foto chocDepistaggi e bugie per coprire violenze e angherie. Schiaffi e pugni, colpi inferti con oggetti e pestaggi ai quali Beatrice, due anni, non è sopravvissuta. È morta lo scorso ... ilmessaggero.it

bordighera il racconto chocBimba morta a Bordighera, le foto dei lividi e la testimonianza delle sorelline: arrestato il compagno della madreIl racconto choc: Tenuta sott’acqua per farla riprendere. Nel cellulare sequestrato al patrigno anche un video in cui la piccola di 2 anni, in lacrime, veniva costretta a fumare. Già in carcere la m ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web