La sorellina di due anni di Beatrice ha raccontato che la sorellina aveva il corpo viola al momento del decesso. I pubblici ministeri hanno riferito che la madre avrebbe assistito alle violenze sulla bambina senza intervenire. La testimonianza della sorellina rappresenta un elemento chiave nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, avvenuta a Bordighera lo scorso 9 febbraio.

La voce più drammatica dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita il 9 febbraio scorso a Bordighera, è quella della sorella maggiore. Nove anni appena, ma un racconto che ha contribuito in modo decisivo a ricostruire le ultime ore di vita della bambina e il contesto di presunti maltrattamenti che gli investigatori ritengono andasse avanti da tempo. Dalle dichiarazioni raccolte in ambiente protetto emerge il quadro di una bambina in evidente stato di sofferenza, mentre i tentativi delle sorelle maggiori di attirare l'attenzione degli adulti sarebbero rimasti senza risposta. "Aveva il corpo viola e la testa le cadeva". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bordighera, il racconto choc della sorellina di Beatrice: "Aveva il corpo viola". I pm: "La madre ha assistito alle violenza senza far nulla"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Chiedevamo di portarla in ospedale ma non ci ascoltavano”: il racconto choc della sorellina di Beatrice, la bimba di 2 anni morta dopo i maltrattamenti a BordigheraUna sorellina di due anni ha raccontato di aver chiesto aiuto quando la sorella maggiore, vittima di maltrattamenti, era in condizioni critiche.

Beatrice, la sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto»La sorella della bambina deceduta a Bordighera ha descritto le condizioni della sorellina prima del decesso, affermando che il corpo era viola e la...

Temi più discussi: L'agonia disumana della piccola Beatrice, morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno (arrestato); Bimba morta a Bordighera, le foto dei lividi e la testimonianza delle sorelline: arrestato il compagno della madre; Bimba morta a Bordighera, arrestato compagno della madre: immagini choc nel cellulare; Foto choc, un video e le parole delle sorelline: arrestato il compagno della madre della piccola Beatrice a Bordighera.

Chiedevamo di portarla in ospedale ma non ci ascoltavano: il racconto choc della sorellina di Beatrice, la bimba di 2 anni morta dopo i maltrattamenti a Bordighera x.com

Bimba morta a 2 anni a Bordighera, arrestato il compagno della madre. Nel cellulare le foto chocDepistaggi e bugie per coprire violenze e angherie. Schiaffi e pugni, colpi inferti con oggetti e pestaggi ai quali Beatrice, due anni, non è sopravvissuta. È morta lo scorso ... ilmessaggero.it

Bimba morta a Bordighera, le foto dei lividi e la testimonianza delle sorelline: arrestato il compagno della madreIl racconto choc: Tenuta sott’acqua per farla riprendere. Nel cellulare sequestrato al patrigno anche un video in cui la piccola di 2 anni, in lacrime, veniva costretta a fumare. Già in carcere la m ... quotidiano.net