La sorella di 9 anni ha raccontato che la piccola di 2 anni aveva la testa che cadeva in avanti e le labbra viola. La bambina, morta il 9 febbraio a Bordighera, è stata descritta come avvolta dal corpo e con la testa che si spostava quando veniva tenuta in braccio. La ricostruzione si concentra sulle ultime ore di vita, evidenziando il peggioramento delle sue condizioni.

La sorella maggiore di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera (IM) lo scorso 9 febbraio, ha ricostruito le ultime ore di vita della piccola: "Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva corpo e labbra viola. Già lì stava molto male, gridava ma le dicevano di stare zitta". La tes. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bimba morta a Bordighera, il racconto della sorella di 9 anni: "Le cadeva la testa, aveva tutto il corpo e le labbra viola"

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Bimba morta a Bordighera, indagato il compagno della madre - Storie italiane 16/02/2026

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