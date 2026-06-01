Un lavoratore si trova da solo in un ufficio vuoto, con le luci spente e nessuno intorno. La stanza è silenziosa, senza colleghi né clienti, mentre si concentra su una pratica. La sensazione di isolamento si percepisce nell’assenza di scambi umani, in un ambiente dove l’unico suono è il rumore della tastiera. Questa solitudine, spesso trascurata, riguarda chi non ha più interlocutori con cui condividere idee o pensieri.

C’è una solitudine di cui si parla poco. Non quella dell’anziano rimasto solo, non quella del migrante lontano dai suoi, non quella, pure reale, di chi non riesce a costruire legami affettivi. Una solitudine più silenziosa, più difficile da nominare, che attraversa le vite di milioni di persone in età lavorativa: la solitudine del pensiero in ambito professionale. Quella di chi, dentro una carriera, dentro una traiettoria di vita lavorativa, non trova con chi confrontarsi davvero. Non trova un interlocutore che possa offrire non consigli astratti ma esperienza incarnata. È una solitudine che tocca il giovane laureato che non sa da dove cominciare, incerto su quale porta bussare in un mondo del lavoro che sembra parlare una lingua diversa da quella appresa sui libri. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La solitudine professionale di chi non ha più nessuno con cui pensare

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