Disabilità la Lombardia stanzia un milione in più per la formazione professionale | Non lasciamo indietro nessuno

La regione Lombardia ha stanziato un milione di euro in più per la formazione professionale dedicata agli studenti con disabilità che frequentano corsi di Istruzione e Formazione Professionale. La novità mira a rafforzare il supporto e le risorse disponibili per questi studenti, con l’obiettivo di assicurare un percorso formativo più accessibile e inclusivo. La cifra aggiuntiva si aggiunge ai fondi già previsti per questa iniziativa.

Un milione di euro aggiuntivo per garantire il sostegno agli alunni con disabilità che frequentano i corsi di Istruzione e Formazione Professionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Brugni: "Così non lasciamo indietro nessuno"In questo 2026 il Comune di Ascoli sarà ancora più vicino alle fasce più svantaggiate e deboli della popolazione. Attrezzature e sussidi didattici per alunni con disabilità, la Regione stanzia 1 milione: ecco come accedere al contributoLa Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario... Argomenti più discussi: Pacchetti vacanza per persone con disabilità, Lazio stanzia 1 mln in più; Anche la sestese Fuorischermo tra i beneficiari dei nuovi fondi per le sale da spettacolo in Lombardia. Regione Lombardia approva la legge per la vita indipendente delle persone con disabilitàEsattamente una settimana fa abbiamo dato la notizia della approvazione di una legge regionale sui caregiver: oggi, invece, la Lombardia si è dotata di una legge per la vita indipendente delle persone ... disabili.com Taxi e disabilità in Regione Lombardia il piano per l’accesso dei cani guidaSi è riunita oggi, mercoledì 25 Marzo, a Palazzo Lombardia la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale, ... resegoneonline.it Diretta martedi 7 aprile 2026 ore 16.00. sui canali Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola con l’avvocato Walter Miceli. Al centro dell’incontro, la tutela degli studenti con disabilità contro le discriminazioni, tra riferimenti normativi, casi concreti … x.com Nel 2023, il fumo ha causato quasi 535.000 decessi e quasi 14,5 milioni di anni di vita persi a causa di disabilità nell'Unione europea - facebook.com facebook