La solidarietà nella Costituzione e nella società civile al Dipartimento Jonico la premiazione del concorso ANPI

Da tarantinitime.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno alle 9.30 si svolgerà al Dipartimento Jonico la premiazione del concorso organizzato dall’ANPI, dedicato al tema “La solidarietà nella Costituzione e nella società civile”. L’evento premia i lavori più significativi sul ruolo della solidarietà nel contesto costituzionale e sociale. La cerimonia si terrà in presenza, senza ulteriori dettagli su eventuali partecipanti o premi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si terrà mercoledì 3 giugno, alle ore 9.30, presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in via Duomo a Taranto, la cerimonia di premiazione del concorso promosso dall’ANPI provinciale di Taranto sul tema “La solidarietà nella Costituzione e nella società civile”.

Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle organizzazioni promotrici. Tra gli interventi previsti quelli del presidente provinciale dell’ANPI Riccardo Pagano, del... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

la solidariet224 nella costituzione e nella societ224 civile al dipartimento jonico la premiazione del concorso anpi
© Tarantinitime.it - “La solidarietà nella Costituzione e nella società civile”, al Dipartimento Jonico la premiazione del concorso ANPI
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Taranto, al Dipartimento Jonico la presentazione di “Medioccidente”A Taranto, presso il Dipartimento Jonico, si è tenuta la presentazione di “Medioccidente” nell’ambito del ciclo di incontri...

Noi giovani abbiamo sostenuto la Costituzione, ora riguadagniamo posto nella societàNegli ultimi giorni, i giovani hanno mostrato entusiasmo per la vittoria del NO, mentre si sono impegnati ad approfondire gli scandali che...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web