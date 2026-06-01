Mercoledì 3 giugno alle 9.30 si svolgerà al Dipartimento Jonico la premiazione del concorso organizzato dall’ANPI, dedicato al tema “La solidarietà nella Costituzione e nella società civile”. L’evento premia i lavori più significativi sul ruolo della solidarietà nel contesto costituzionale e sociale. La cerimonia si terrà in presenza, senza ulteriori dettagli su eventuali partecipanti o premi.

Si terrà mercoledì 3 giugno, alle ore 9.30, presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in via Duomo a Taranto, la cerimonia di premiazione del concorso promosso dall’ANPI provinciale di Taranto sul tema “La solidarietà nella Costituzione e nella società civile”. Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle organizzazioni promotrici. Tra gli interventi previsti quelli del presidente provinciale dell’ANPI Riccardo Pagano, del... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “La solidarietà nella Costituzione e nella società civile”, al Dipartimento Jonico la premiazione del concorso ANPI

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