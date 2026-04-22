Noi giovani abbiamo sostenuto la Costituzione ora riguadagniamo posto nella società

Negli ultimi giorni, i giovani hanno mostrato entusiasmo per la vittoria del NO, mentre si sono impegnati ad approfondire gli scandali che coinvolgono l’attuale governo e hanno osservato con attenzione le azioni di alcune figure politiche che hanno attirato l’attenzione pubblica. In questo periodo, si sono anche dedicati a seguire le vicende legate agli atteggiamenti di alcuni leader politici, rimanendo informati sugli sviluppi più recenti.

di Elena Filomena Rizzo Nelle ultime settimane abbiamo gongolato per la vittoria del NO, ci siamo interessati alacremente agli scandali del presente governo, e abbiamo seguito con sgomento gli eccessi trumpiani. Ora è tempo di rimboccarsi le maniche e (ri)costruire il futuro dell’Italia per dopo la fine – imminente – di questo esecutivo. Ci troviamo davanti un Paese smarrito, demolito nei suoi valori democratici, che non ricorda più l’epoca di benessere e prosperità che proprio la democrazia gli aveva portato. Tuttavia, non è un caso che questo Paese sia finito a stare sotto un governo incompatibile con i principi di Costituzione e Repubblica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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