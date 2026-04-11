Taranto al Dipartimento Jonico la presentazione di Medioccidente

A Taranto, presso il Dipartimento Jonico, si è tenuta la presentazione di “Medioccidente” nell’ambito del ciclo di incontri “MEDITERRANEOmaretraleterre”. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e studiosi, impegnati a discutere di questioni legate alla crisi globale e alle relazioni tra diverse culture. La serie di incontri proseguirà con ulteriori appuntamenti dedicati a approfondire temi di attualità internazionale e interculturale.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue il ciclo di incontri “MEDITERRANEOmaretraleterre” con un nuovo appuntamento dedicato al confronto sui temi della crisi globale e delle relazioni tra culture. Mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 15:30, il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari, in via Duomo 259 a Taranto, ospiterà la presentazione del libro di Giuseppe Lupo “Medioccidente. Un’alternativa geografica, politica, culturale” (Marsilio). L’iniziativa è promossa dal Centro di Cultura per lo sviluppo G. Lazzati Aps-ets, dalla Camera di commercio di Brindisi-Taranto e dal Dipartimento Jonico UNIBA. Ad aprire e moderare l’incontro sarà Ivan Ingravallo, ordinario di Diritto Internazionale UNIBA. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, al Dipartimento Jonico la presentazione di “Medioccidente” Scossa di terremoto sull’arco Jonico avvertita anche a TarantoTarantini Time Quotidiano Una scossa di terremoto è stata avvertita nel Tarantino pochi minuti fa. A Taranto la presentazione del libro “Vespiste e motocicliste: donne con una marcia in più” di Paola ScarsiTarantini Time QuotidianoSi tiene domenica 22 marzo alle ore 17,30 nella Galleria Comunale in piazza Castello l’attesa presentazione del nuovo libro... Temi più discussi: A Taranto la presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo 2025 della Migrantes - Aise.it; Migrantes: il ‘Rapporto italiani nel mondo 2025’; Taranto, reati in calo del 10% ma cresce l’illegalità sommersa: scatta il piano sicurezza per i Giochi del Mediterraneo; Sicurezza, Taranto cambia volto: meno reati ma cresce la pressione dell’illegalità economica, riflettori accesi sui Giochi del Mediterraneo. Pardolesi nuovo direttore del Dipartimento JonicoPunto di riferimento della ricerca e interlocutore centrale con la città e il territorio. Il Dipartimento Jonico dell’Università di Bari si pone nuovi obiettivi con il nuovo direttore Paolo Pardolesi, ... quotidianodipuglia.it Il diritto in scena: Il dramma di un giudice di Domenico Triggiani al Dipartimento Jonico dell’Università di BariL’azione si svolge nella Camera di Consiglio del Palazzo di Giustizia di Milano, dove è riunita la Corte di Assise per giudicare un ingegnere imputato di omicidio in base ad un documento trovato ... giornaledipuglia.com A Taranto il 174° anniversario della Polizia di Stato ospitato presso Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Jonico. Esserci sempre è il motto di questa ricorrenza. L’evento è stato l’occasione per accendere un faro sull’imminente svolgimento d - facebook.com facebook Ciak per il Pianeta: a Taranto i cortometraggi dei giovani riscrivono il futuro dell'ambiente Aperto il bando di selezione per il #TarantoFilmLab che avrà luogo dal 18 al 22 maggio 2026 presso il Dipartimento Jonico di @unibait Qui tutte le info cnr.it/it/new x.com