La sinistra ha un programma | più tasse per tutti gli italiani

La sinistra propone un aumento delle tasse per tutti gli italiani. All’interno del campo largo, ci sono divisioni su temi chiave come la strategia in Ucraina e le politiche energetiche. Schlein, Conte e Bonelli hanno opinioni opposte su come affrontare la situazione a Kiev e sulla gestione delle risorse energetiche. La discussione si svolge tra posizioni divergenti, senza trovare ancora un accordo comune.

La sinistra è divisa su tutto, tranne che su una cosa: le tasse. Se c’è da stangare gli italiani con nuove imposte, dal Pd ad Avs, passando per i 5 stelle, i compagni sono sempre pronti. Non hanno un’idea comune sulla politica estera, perché alcuni sono favorevoli a sostenere l’Ucraina e anche a farla entrare nella Ue, mentre altri sono totalmente contrari. Non hanno alcuna proposta per ridurre il costo dell’energia, se non l’introduzione di un prelievo sui profitti delle imprese del settore (decisione che si tradurrebbe in una perdita secca per lo Stato, che dalle principali incassa ogni anno fior di dividendi). Non hanno neppure un programma per affrontare il tema della carenza di alloggi popolari nelle città, se non l’esproprio di quelli privati lasciati sfitti. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Totaro attacca la sinistra: Avete imbrogliato gli italiani

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