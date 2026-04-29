Mentre il Parlamento si appresta ad affrontare la discussione sul Documento di finanza pubblica 2026, la posizione della sinistra si mantiene invariata: propone aumenti delle tasse per tutte le fasce di contribuenti. La discussione riguarda le scelte di spesa e le coperture finanziarie necessarie per il prossimo anno fiscale. La maggioranza ha già annunciato alcune misure, mentre l’opposizione si oppone alle proposte di incremento fiscale.

Mentre il Parlamento si prepara al passaggio cruciale sul Documento di finanza pubblica 2026, con la maggioranza impegnata a definire la propria linea in vista del voto di Camera e Senato e con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti pronto a replicare alle opposizioni, il centrosinistra si presenta compatto con una risoluzione unitaria che più che un contributo realistico alla politica economica nazionale appare come un programma elettorale costruito sulla vecchia ricetta della sinistra: aumentare la spesa pubblica, espandere l’intervento statale e scaricare i costi sulla fiscalità generale. Un vero e proprio ritorno al tradizionale schema ideologico della sinistra italiana: tassa, spendi e rinvia ogni vero nodo strutturale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dfp, la sinistra non cambia mai: più tasse per tutti

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