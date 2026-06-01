Argotec ha annunciato di aver avviato un progetto di ricerca e innovazione che si estende oltre i confini terrestri. Il fondatore e CEO ha dichiarato che l’obiettivo è anticipare i bisogni futuri attraverso lo sviluppo di tecnologie avanzate. L’azienda si concentra su attività di ricerca quotidiana, senza specificare dettagli sui progetti in corso. La comunicazione si limita a confermare la volontà di innovare in ambito spaziale e tecnologico.

RITORNO al futuro? In qualche modo sì, Argotec, infatti, si occupa ogni giorno di ricerca e di innovazione, come spiega il suo fondatore e ceo, David Avino. "Per me innovazione significa anticipare i bisogni, non limitarsi a rispondere a quelli già espressi. Vuol dire investire in anticipo su tecnologie che oggi possono sembrare di frontiera, ma che hanno il potenziale per diventare realmente dirompenti nei prossimi anni. È per questo che in Argotec abbiamo sempre mantenuto una forte separazione tra il lavoro quotidiano e la ricerca di lungo periodo. All’interno dell’azienda esiste infatti una struttura dedicata allo sviluppo avanzato, che non è focalizzata sulle commesse in corso, ma sull’analisi dei trend di mercato e sulle innovazioni che possono cambiare il settore spaziale nel giro di due o tre anni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La sfida di Avino oltre i confini della Terra: "Innovare significa anticipare i bisogni"

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