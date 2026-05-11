Omotenashi | l’arte di anticipare i bisogni dell’altro

Da nonewsmagazine.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arte dell’omotenashi si manifesta quando qualcuno si avvicina, sistemando un oggetto sul tavolo o abbassando la voce, anticipando i bisogni di un altro senza che vengano espressi direttamente. Si tratta di un gesto spontaneo e attento, che spesso passa inosservato ma rappresenta un elemento fondamentale nella cultura giapponese. Questi comportamenti si ripetono quotidianamente in vari contesti, riflettendo un modo di essere e di relazionarsi con gli altri.

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C’è un momento che quasi tutti abbiamo vissuto almeno una volta: qualcuno si avvicina, sistema qualcosa sul tavolo, abbassa la voce, porta qualcosa che non avevamo ancora pensato di chiedere. E in quello spazio brevissimo, quasi impercettibile, ci sentiamo visti. Non osservati — visti. C’è una differenza enorme, e il mondo contemporaneo sembra averla dimenticata. Omotenashi: la filosofia giapponese che anticipa il bisogno dell’altro. In Giappone questa qualità ha un nome preciso: omotenashi (?????). Non è semplicemente “ospitalità”, traduzione che ne impoverisce il significato. È qualcosa di più sottile e più esigente: la capacità di percepire ciò di cui l’altro potrebbe aver bisogno prima ancora che lo esprima, e di agire con una discrezione tale da non creare imbarazzo né debito.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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