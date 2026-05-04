? Cosa scoprirai Come può la letteratura abbattere i muri delle periferie materane?. Chi sono gli autori che dialogheranno con i detenuti del carcere?. Dove si sposteranno i grandi scrittori tra i quartieri di Matera?. Perché il tema del labirinto guida questa rigenerazione sociale urbana?.? In Breve Anteprima con Antonio Moresco alla Camera di Commercio venerdì 8 maggio ore 19.. Sette appuntamenti tra il 14 maggio e il 16 giugno nei quartieri materani.. Ilaria Palomba presenta Purgatorio a Villa Longo giovedì 14 maggio.. Laura Marzi dialoga con i detenuti di Lanera il 4 giugno.. Venerdì 8 maggio alle ore 19 la Sala Conferenze della Camera di Commercio ospiterà Antonio Moresco per l’anteprima dell’undicesima edizione di Amabili Confini a Matera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, Amabili Confini: il Labirinto sfida i confini con la parola

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