La selva oscura di via Cardinale Borromeo

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato questa mattina in una zona residenziale di via Cardinale Borromeo, dove si è verificato un incidente. La vittima è rimasta ferita e soccorsa dai soccorritori. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.