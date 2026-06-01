La selva oscura di via Cardinale Borromeo
Un uomo è stato trovato questa mattina in una zona residenziale di via Cardinale Borromeo, dove si è verificato un incidente. La vittima è rimasta ferita e soccorsa dai soccorritori. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.
“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita". No, non è smarrita, ma è la via Cardinale Borromeo occultata da mesi e mesi!. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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