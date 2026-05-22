Aaron | il nuovo album nasce dal silenzio dopo la selva oscura

Il nuovo album dell’artista nasce da un periodo di silenzio trascorso in Umbria, dove ha vissuto un isolamento che ha influenzato la sua musica. Durante questa fase, si è concentrato sulla creazione senza pressioni esterne, affrontando le proprie insicurezze legate all’iper-perfezionismo sviluppato dopo la partecipazione a un talent show. Le registrazioni sono state effettuate in un ambiente naturale, lontano dai rumori cittadini, e hanno richiesto un processo di riflessione e di riappropriazione della propria identità artistica.

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