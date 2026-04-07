Il 7 aprile 1300, il poeta italiano intraprese il suo viaggio attraverso i regni dell’aldilà, iniziando dalla selva oscura. In quel giorno, si trovò smarrito tra gli alberi di un bosco sconosciuto, in un momento di crisi personale e spirituale. La narrazione di questa esperienza si trasmette attraverso le sue opere, che ancora oggi vengono studiate e analizzate per il loro significato letterario e culturale.

Dante Alighieri inizia il suo viaggio tra i regni dell’aldilà il 7 aprile 1300, smarrendosi in un bosco oscuro durante una crisi spirituale e morale. L’evento, che oggi 7 aprile 2026 rivive come simbolo a distanza di oltre sette secoli, non rappresenta solo l’apertura di un’opera letteraria. Si tratta del punto di partenza per un’odissea che attraversa l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, trasformando un’esperienza individuale in un percorso universale. Il poeta si ritrova privo di orientamento in un luogo che riflette le turbolenze di un’epoca carica di esili e scontri politici. Questo smarrimento diventa la chiave per comprendere l’inquietudine di un periodo storico segnato da mutamenti profondi e lacerazioni sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dante e la selva oscura: l’odissea del 1300 che parla a noi oggi

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Fu uno dei miei primi segretari, alla scuola media "Dante Alighieri " di Civita Castellana nell'anno scolastico 1987/88, e poi decano dei miei colleghi, sino al 1999, l'anno del suo pensionamento. Menotti Colletti, nato nel 1932, è scomparso il 5 aprile, giorno di - facebook.com facebook