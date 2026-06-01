La scoperta di un padre fotoreporter

Un fotoreporter, parte della squadra de Il Mondo di Mario Panunzio, è stato scoperto come padre di un noto scrittore. La notizia ha attirato l’attenzione sul suo ruolo nel mondo della fotografia e sulla sua carriera. La sua attività si è concentrata su reportage e immagini che hanno segnato un’epoca. La rivelazione è stata fatta in modo pubblico, senza ulteriori dettagli o commenti.

Parte di quella generazione che prese parte all’avventura de Il Mondo di Mario Panunzio, Paolo Di Paolo fu sicuramente uno dei più importanti fotoreporter della sua epoca. Di Paolo ritrasse alcune tra le più rilevanti celebrità del tempo, da politici a star del cinema, da scrittori e scrittrici ad artisti e designer. I suoi reportage sugli avvenimenti di cronaca e mondanità, cultura e spettacolo hanno visto inoltre tagli altri a partecipazione di figure come Antonio Cederna e Pier Paolo Pasolini. TUTTAVIA la sua notorietà è di molto recente perché per molti anni, più di quaranta, della sua fotografia e del suo lavoro non restavano che pochi testimoni di un tempo passato, avendo lui totalmente interrotto l’attività di fotografo nel 1966 con la chiusura de Il Mondo: «Per me e per altri amici muore oggi l’ambizione di essere fotografi». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Fotografia, un percorso tra droni e ricordi con Cornelia

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