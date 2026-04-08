Una ragazza di 15 anni, atleta e promessa del basket, è deceduta dopo aver avuto una reazione allergica durante una cena fuori città sul litorale romano. Secondo quanto riferito, il padre ha tentato di intervenire iniettando adrenalina per cercare di alleviare il shock anafilattico, ma senza successo. La giovane proveniva da Maddaloni ed era conosciuta nel mondo sportivo locale.

Sofia Di Vico, 15 anni, atleta considerata una promessa del basket e originaria di Maddaloni, è morta dopo un shock anafilattico accusato durante una cena in trasferta sul litorale romano. La ragazza si trovava con la squadra quando è iniziata l’emergenza. La tragedia è avvenuta alla presenza del padre, Fabio Di Vico, che era a conoscenza della gravissima allergia al lattosio della figlia e che, secondo quanto riferito, adottava abitualmente tutte le precauzioni necessarie in occasione di viaggi e permanenze fuori casa. Shock anafilattico durante la cena: la ricostruzione dei fatti. In base agli elementi finora ricostruiti, al momento dell’arrivo nella struttura che ospitava la squadra il padre avrebbe segnalato l’allergia della ragazza al personale del villaggio, come misura preventiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sofia morta per l’allergia al lattosio, il padre ha iniettato l’adrenalina: “Scoperta shock”

Ragazza di 15 anni morta a Ostia, ipotesi shock anafilattico: il padre ha provato a salvarla con l’adrenalinaMorte della 15enne dopo una cena con la squadra di basket: possibile shock anafilattico dopo la cena.

Sofia Di Vico morta a 15 anni per shock anafilattico: il campeggio sapeva dell’allergia ai latticiniSofia Di Vico aveva ordinato uova e fagiolini al ristorante del campeggio dove soggiornava insieme alla squadra di basket.

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Sofia Di Vico, promessa del basket di soli 15 anni originaria di Maddaloni, è morta per uno shock anafilattico durante una cena in trasferta sul litorale romano. - facebook.com facebook

Sofia Di Vico morta per l'allergia, verifiche sui soccorsi e sulle stoviglie. Ieri i funerali a Maddaloni x.com