Nella residenza della famiglia Di Vita, si sono svolti recenti accertamenti dopo che madre e figlia sono state trovate avvelenate. La scena è rimasta immutata dal giorno della tragedia. Nuove informazioni sul comportamento e sulla presenza del padre hanno contribuito a rielaborare le prime ipotesi investigative. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Nella casa dei Di Vita, dove il tempo sembra essersi fermato al giorno della tragedia, ogni nuovo elemento aggiunge un tassello e al tempo stesso complica il quadro. La morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, appena 15 anni, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre 2025 dopo un sospetto avvelenamento da ricina, continua a scuotere l’opinione pubblica e a tenere aperti interrogativi sempre più inquietanti. Mentre gli investigatori lavorano tra testimonianze e perizie, un dettaglio in particolare, emerso da un audio registrato il giorno della tragedia, sembra cambiare nuovamente la prospettiva: anche Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, potrebbe essere entrato in contatto con la stessa sostanza tossica.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mamma e figlia avvelenate, la scoperta sul padre che cambia tutto

Mamma e figlia avvelenate: lo sconcerto dei parenti - Vita in diretta 02/04/2026

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