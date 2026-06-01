la scelta di allegri ha un significato preciso

Il 24 marzo 2023, Luciano Spalletti riceve il premio Bearzot. Alla cerimonia è presente anche Aurelio De Laurentiis, che si trova vicino a lui durante la premiazione. La scelta di Allegri come allenatore ha un significato specifico per le dinamiche interne alla squadra.

Il 24 marzo 2023 Luciano Spalletti vince il premio Bearzot. Accanto a lui, alla premiazione, c’è Aurelio De Laurentiis. Il rapporto tra i due è già a brandelli, come racconterà lo stesso Spalletti nella sua autobiografia, ma a quel tempo nessuno può saperlo. Il Napoli è la squadra più brillante del campionato, e con 19 punti di vantaggio sulla Lazio si appresta a vincere lo Scudetto dopo 33 anni. De Laurentiis prende la parola e comincia il suo show. Promette che Spalletti rimarrà a Napoli – il tecnico dirà addio poche settimane dopo – e soprattutto racconta la storia di come lo ha ingaggiato. «Nel 2021 per depistarvi passai per Conçeiçao e per l’altro che ora è alla Juventus» dice De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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