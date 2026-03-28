Il Milan ha annunciato l'acquisto di Santiago Gimenez, che sarà disponibile per le ultime partite di campionato. L'allenatore ha preparato un piano specifico per reinserire il giocatore in rosa e migliorare le prestazioni della squadra. La presenza di Gimenez rappresenta una novità importante in vista delle prossime sfide, mentre il club ha comunicato ufficialmente il suo arrivo senza ulteriori dettagli sui termini dell'accordo.

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© Calcionews24.com - Milan, Gimenez ‘nuovo acquisto’ per il finale di stagione: Allegri ha studiato un piano preciso per rilanciare il messicano. Il gesto dell’allenatore

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