Kibor ha vinto la Scalata al Castello con il tempo di 28 minuti e 14 secondi. La corsa, organizzata dalla Polisportiva Policiano, ha visto la partecipazione di centinaia di spettatori lungo il percorso. La sua prestazione ha rispettato le previsioni, conquistando il primo posto tra gli appassionati e i curiosi presenti alla manifestazione. La gara si è conclusa con un grande applauso per il vincitore.

Ha fermato il cronometro a 28 minuti e 14 secondi strappando un successo meritato tra gli applausi delle centinaia di spettatori, appassionati e curiosi, presenti lungo il percorso della Scalata al Castello organizzata dalla Polisportiva Policiano. Protagonista assoluto Brian Kibor Akotir atleta keniano che ha preceduto sulla linea di arrivo Pietro Guerra delle Fiamme Oro Padova che ha chiuso in 28’21’’, mentre il terzo posto sul podio è stato conquistato da Cheruiyot (Kenia) con il tempo di 28’40’’. Quarto posto invece per Francesco Guerra del gruppo sportivo dei Carabinieri con il tempo di 28’44’’, mentre il quinto posto è andato a Celestin Ndikumana dell’Atletica Vomano che ha fatto registrato un ottimo 28’51’’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Scalata rispetta il pronostico. Vince Kibor, re del mezzofondo

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