Francesco Rizzello rispetta il pronostico | incoronato re del Rally Città di Casarano

Il Rally Città di Casarano, giunto alla sua 31esima edizione, si è svolto nel basso Salento e ha segnato l’apertura della Coppa Rally di Zona 8 Aci Sport 2026. La competizione si è conclusa con la vittoria di Francesco Rizzello, che si è confermato favorito secondo le previsioni. La gara ha attirato numerosi appassionati di motori e si è distinta per l’atmosfera coinvolgente nel territorio locale.

CASARANO – Il basso Salento si conferma terra di motori e di grandi emozioni. La 31esima edizione del Rally Città di Casarano, round d’apertura della Coppa Rally di Zona 8 Aci Sport 2026, si è conclusa nel segno di un dominio assoluto: quello di Francesco Rizzello. Il detentore della Coppa 2025.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Rizzello domina l’oscurità e prenota il trono 31° Rally Città di CasaranoSPECCHIA – La notte salentina si è accesa sotto il rombo dei motori, regalando uno spettacolo indimenticabile al folto pubblico accorso per la tappa... Il Salento riaccende i motori: il 31° Rally Città di Casarano apre la stagione 2026Il 25 e 26 aprile la gara salentina inaugura la Coppa Rally di Zona 8: debutta ufficialmente anche il 1° Rally Storico tra prove speciali e fascino...