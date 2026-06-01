Un uomo ricoverato in Sardegna con sintomi sospetti è risultato negativo ai test per l’Ebola. L’individuo era tornato da un viaggio in Congo e presentava segni clinici compatibili con la malattia. Le autorità sanitarie hanno comunicato i risultati degli esami, confermando l’assenza di infezione. La persona è sotto osservazione, ma non ci sono ulteriori casi sospetti collegati. Gli accertamenti sono stati condotti in modo da escludere la presenza del virus.

Sospiro di sollievo per l’uomo rientrato da un viaggio in Congo e ricoverato in Sardegna con sintomi compatibili con l’Ebola. Fortunatamente il test effettuato ieri dall’Istituto Spallanzani di Roma per individuare l’eventuale presenza del virus ha dato esito negativo. L’uomo, tornato in Italia sabato 30 maggio, aveva accusato alcuni sintomi potenzialmente riconducibili all’Ebola e per questo aveva allertato il 118. Sono quindi scattate immediatamente le procedure di sicurezza e il paziente è stato trasferito in regime di biocontenimento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per gli accertamenti diagnostici del caso. Dopo diverse ore di verifiche e analisi, è arrivata la conferma che si trattava di un falso allarme. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La Sardegna tira un sospiro di sollievo, negativi i test per l’Ebola su un uomo rientrato dal Congo

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