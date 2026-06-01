Ebola in Sardegna negativo il test dell’uomo rientrato dal Congo
Un uomo che era rientrato in Sardegna dal Congo ha effettuato un test per Ebola, che si è rivelato negativo. Il test è stato eseguito ieri e i risultati sono stati comunicati oggi. L’individuo non presenta sintomi della malattia e non ci sono ulteriori misure di isolamento o sorveglianza in corso. La notizia ha suscitato sollievo tra le autorità sanitarie e la popolazione locale.
Cagliari, 1 giugno 2026 – Si tira un sospiro di sollievo in Sardegna, e in Italia. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna. “Si conferma - viene sottolineato - che il rischio in Italia resta molto basso”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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