Ebola in Sardegna negativo il test dell’uomo rientrato dal Congo

Notizia in breve

Un uomo che era rientrato in Sardegna dal Congo ha effettuato un test per Ebola, che si è rivelato negativo. Il test è stato eseguito ieri e i risultati sono stati comunicati oggi. L’individuo non presenta sintomi della malattia e non ci sono ulteriori misure di isolamento o sorveglianza in corso. La notizia ha suscitato sollievo tra le autorità sanitarie e la popolazione locale.