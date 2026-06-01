Allarme Ebola in Sardegna rientrato negativo il test dell’uomo arrivato dal Congo

Un uomo tornato dal Congo in Sardegna ha effettuato un test per Ebola, che si è rivelato negativo. La notizia è stata comunicata oggi, dopo che le autorità sanitarie avevano avviato le procedure di controllo. Il paziente era arrivato con alcuni sintomi, ma le analisi sono risultate senza tracce del virus. La regione può considerarsi fuori dall’emergenza Ebola.

Cagliari, 1 giugno 2026 – Si tira un sospiro di sollievo in Sardegna, e in Italia. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna. “Si conferma - viene sottolineato - che il rischio in Italia resta molto basso”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ebola in Sardegna, negativo il test dell’uomo rientrato dal CongoUn uomo che era rientrato in Sardegna dal Congo ha effettuato un test per Ebola, che si è rivelato negativo.

Ebola, test negativo per paziente rientrato in Sardegna dal CongoIl test per Ebola sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo.

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