Nel fine settimana del 21 e 22 aprile, il Fai apre le porte del palazzo vescovile situato in via Montevecchio, consentendo al pubblico di visitare gli interni dell'edificio. L'iniziativa si svolge durante le giornate di primavera organizzate dall'associazione, che invita i cittadini a scoprire gli spazi storici normalmente chiusi al pubblico. L'apertura si estende su entrambe le giornate di sabato e domenica.

Nelle giornate del Fai di primavera (sabato 21 e domenica 22) si aprono le porte del palazzo vescovile, in via Montevecchio. La sezione Fai di Fano offre l’occasione ai visitatori di conoscere "un pezzo di ‘Fano nascosta’ che sorprende per il contrasto tra la severità esterna dell’edificio e la raffinatezza degli ambienti interni". Ancora oggi, residenza del vescovo Andrea Andreozzi, "il nucleo originario del palazzo risale all’epoca medievale – spiegano sal Fai – quando Fano era sede vescovile già da secoli. Gli storici concordano nel ritenere che la presenza cristiana a Fano sia antichissima, già nel I secolo d.C. doveva esserci una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Fai spalanca le porte del palazzo vescovile

Articoli correlati

Mercogliano, il FAI Giovani Avellino apre le porte del Palazzo Abbaziale del Loreto con “Meraviglie da scoprire”Domenica 8 marzo, a Mercogliano, il FAI Giovani Avellino promuove un’apertura straordinaria del Palazzo Abbaziale del Loreto nell’ambito...

L’Ue affoga i pescatori in un mare di regole e spalanca le porte al pesce del MaroccoÈ la solita Europa: tutta chiacchiere e distintivo mentre agricoltori e pescatori rischiano il fallimento.

Approfondimenti e contenuti su Fai spalanca

Temi più discussi: Il Fai spalanca le porte del palazzo vescovile; Ville, chiese, orti botanici e perfino i rifiuti: il FAI apre Valmadrera; Sant’Ilario dello Jonio e Condojanni, tutto pronto per le giornate Fai di Primavera · ilreggino.it; Il Fai apre l’Archivio di Stato.

Ville, chiese, boschi sacri: il Fai spalanca le sue meraviglie. Ecco i luoghi dell'UmbriaSabato 21 e domenica 22 tornano le Giornate di Primavera. Da Perugia, al Trasimeno, passando per Assisi e Spoleto, fino a Terni: le proposte ... msn.com

Giornate Fai di Primavera: tra le mete Prossedi e il GolfoNella città di Gaeta, per le Giornate di Primavera, spalanca i suoi spazi ai visitatori l’Azienda Agricola Cosmo Di Russo, per una passeggiata tra natura, uliveti e aree agricole. Sarà possibile ... latinaoggi.eu

Ogni mattina spalanca le porte della tua anima, fai uscire il grigiore del tuo passato e lasciati invadere dai colori del nuovo giorno. Buongiorno Selictalunaes leen Buongiorno Buohuraomenica najomenica Buona Auguri Donne! PER TE MIMOSE DI AUGURI - facebook.com facebook