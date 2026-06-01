La Russia scommette di nuovo sull’Afghanistan | basi risorse naturali e corridoi commerciali

La Russia ha firmato un nuovo accordo di cooperazione militare con l’Afghanistan, segnando un ritorno nella capitale. L’intesa riguarda basi, risorse naturali e corridoi commerciali. Questa mossa non è isolata: fa parte di una strategia più ampia di Mosca nella regione. Il governo russo ha annunciato che l’accordo mira a rafforzare la collaborazione militare e commerciale tra i due paesi. La notizia arriva dopo anni di tensioni e cambiamenti politici nell’area.

Mosca torna a Kabul, ma non per nostalgia imperiale. L’accordo di cooperazione militare tra Russia e Afghanistan non è un gesto isolato. È il tassello di una strategia più ampia con cui Mosca cerca di trasformare il potere talebano da problema di sicurezza a strumento di influenza regionale. L’intesa, firmata nel quadro di un forum internazionale sulla sicurezza nella regione di Mosca, riguarda la cooperazione tecnico-militare e segue il progressivo riavvicinamento tra il Cremlino e Kabul, culminato nella rimozione dei talebani dalla lista russa delle organizzazioni terroristiche nell’aprile 2025 e nel riconoscimento formale del governo talebano nel luglio dello stesso anno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Russia Warns of Rising Militant Threat in Afghanistan | Asia One New

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