Bando da 5 milioni per nuovi corridoi verdi e zone naturali | progetti anche nel Brindisino

Un bando da cinque milioni di euro è stato pubblicato per finanziare la creazione di nuovi corridoi verdi e zone naturali in tutta la regione, con progetti che coinvolgono anche il territorio del Brindisino. Tra i comuni interessati, Ostuni partecipa con interventi mirati al rafforzamento della rete ecologica lungo il Fiume Incalzi e la fascia costiera di Gorgognolo.

Firmato il primo disciplinare per la realizzazione di una rete ecologica regionale. Ostuni tra i comuni beneficiari con il progetto sul Fiume Incalzi. Lecce apripista nell'iniziativa OSTUNI - La Puglia investe sulla tutela ambientale e sulla biodiversità con un progetto di rete ecologica regionale che vede, tra gli altri comuni coinvolti, Ostuni protagonista, con il potenziamento della rete ecologica del Fiume Incalzi e della fascia costiera di Gorgognolo. Il progetto segna l'avvio di una nuova stagione di investimenti sul patrimonio naturale regionale, attraverso un bando da oltre 5,5 milioni di euro finalizzato alla creazione di un sistema integrato di aree naturali, corridoi verdi, zone umide, boschi e paesaggi rurali interconnessi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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