Il cuore oltre l’ostacolo | Vagalume scommette sull’area flegrea con un nuovo concept di lifestyle

Nel quartiere delle aree flegree, si è aperto un nuovo locale al civico 15 di Via Campi Flegrei. Il locale propone un’idea che unisce ristorazione, cocktail e intrattenimento, cercando di mantenere aperta la propria attività anche in presenza di eventi sismici e difficoltà economiche. La nuova apertura rappresenta un tentativo di innovazione nel settore del tempo libero e della gastronomia locale.

POZZUOLI — Dalle cronache di chi fugge al coraggio di chi non solo resta, ma decide di investire e di diventare esempio di un territorio che non si arrende. Un'operazione di fiducia nell’area flegrea che si chiama Vagalume e occupa il civico 15 di Via Campi Flegrei, a pochi metri da quel numero 16a che da anni ospita il lounge bar Cantieri Flegrei. Il nuovo locale, inaugurato in questi giorni, porta a Pozzuoli un modello di gestione integrata che unisce cucina, bar e proposta musicale sotto un'unica regia operativa, con orario continuato. Una formula consolidata nei principali centri europei, che nell'area flegrea arriva in versione calibrata sul contesto locale.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Il cuore oltre l’ostacolo: Vagalume scommette sull’area flegrea con un nuovo concept di lifestyle Notizie correlate “Il cuore oltre l’ostacolo – Rinascere con lo sport” di Federico Biffignandi, la presentazione alla Biblioteca dello Sport “Nerio Marabini”Venti interviste a 20 atleti paralimpici italiani che raccontano cosa sia (davvero) la disabilità e cosa significhi essere atleti paralimpici. Speed Day Confartigianato, le imprese eccellenti in vetrina: "Lanciamo il cuore oltre l'ostacolo"Grazie a incontri come questo, le eccellenze artigiane locali trovano spazio per farsi conoscere, rafforzando il legame con il territorio e...