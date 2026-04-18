Nella sfida tra Roma e Atalanta, l'allenatore della squadra ospite sceglie di affidarsi ai giocatori più esperti del suo organico. La formazione giallorossa, invece, si presenta con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe risultare decisiva per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. La partita si disputa in un contesto di grande attesa, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti fondamentali.

La Roma si presenta all’appuntamento con la storia, e con il proprio passato, con un solo risultato utile: la vittoria. Il posticipo dell’ Olimpico contro l’ Atalanta non è solo il ritorno di Gian Piero Gasperini contro la sua “creatura” più riuscita, ma il bivio decisivo per scavalcare il Como e mettere il fiato sul collo alla Juventus nella corsa al quarto posto. In un clima surreale, segnato dalle crepe societarie e dal duello a distanza con Ranieri, il campo resta l’unico tribunale accettato. Le formazioni sono lo specchio di una resistenza forzata. Davanti a Mile Svilar, l’unica certezza è il rientro di Gianluca Mancini: il centrale stringe i denti e si riprende il comando delle operazioni accanto a Ndicka ed Hermoso, per blindare una difesa che dovrà contenere le folate bergamasche.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, Gasp si affida ai fedelissimi per il sorpasso Champions

atalanta -Roma 1-0. passo falso di Gasperini

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