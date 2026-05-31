La Roma di Gasperini riparte dai senatori | D’Amico blinda i big e smonta il caso Celik

La Roma di Gasperini si prepara a ripartire con i giocatori più esperti. Nelle prossime ore, dovrebbe essere ufficializzato l’insediamento del nuovo direttore sportivo. Nei colloqui interni si discute di mantenere i principali calciatori e di gestire la situazione legata a un difensore coinvolto in un caso di mercato. La società ha deciso di rafforzare il gruppo dei senatori per affrontare la nuova stagione. La squadra si allena già con alcuni dei giocatori più esperti, mentre si definiscono le strategie di mercato.

Il nuovo corso della Roma targata Gian Piero Gasperini è pronto a partire ufficialmente dai palazzi di Trigoria, dove nelle prossime ore, idealmente già all’inizio della settimana, è previsto l’insediamento del nuovo direttore sportivo Tony D’Amico. Firmato il contratto, il dirigente giallorosso metterà subito mano all’agenda delle priorità, che prevede il blindaggio dei tre calciatori in scadenza scelti per dare continuità al progetto tecnico dopo la conquista della qualificazione in Champions League. Come svelato dal Corriere della Sera, i fari sono puntati sui prolungamenti contrattuali di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik, elementi cardine sui quali la società intende costruire la rosa della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma-Milan: le parole di Gasperini a Sky Sport | Serie A

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