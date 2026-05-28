La Roma punta Mason Greenwood | l’attaccante è in rottura con il Marsiglia e i giallorossi preparano il blitz
La Roma sta valutando un trasferimento di Mason Greenwood, attaccante attualmente in rottura con il Marsiglia. La società giallorossa si prepara a fare un’offerta durante la prossima finestra di mercato estiva. Greenwood, che non è più sotto contratto con il club francese, potrebbe trasferirsi nella capitale italiana per rafforzare il reparto offensivo. La trattativa è ancora in fase preliminare.
Il futuro sportivo di Mason Greenwood potrebbe presto tingersi di giallorosso in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, che vede la Roma fortemente intenzionata a rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto rivelato dall’agenzia di stampa francese JDD ( Le Journal du Dimanche ), l’attaccante inglese appare ogni giorno più lontano dall’ Olympique Marsiglia, complice una situazione economica particolarmente complessa che sta investendo il club transalpino. La necessità della dirigenza francese di risanare i propri bilanci finanziari renderà infatti inevitabile la cessione dei pezzi pregiati della rosa, trasformando la punta in una delle occasioni di mercato più importanti del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Mason Greenwood verso la Roma trattative in corso e importanza della Champions League
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