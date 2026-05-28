La Roma punta Mason Greenwood | l’attaccante è in rottura con il Marsiglia e i giallorossi preparano il blitz

Notizia in breve

La Roma sta valutando un trasferimento di Mason Greenwood, attaccante attualmente in rottura con il Marsiglia. La società giallorossa si prepara a fare un’offerta durante la prossima finestra di mercato estiva. Greenwood, che non è più sotto contratto con il club francese, potrebbe trasferirsi nella capitale italiana per rafforzare il reparto offensivo. La trattativa è ancora in fase preliminare.