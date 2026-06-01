La Roma piomba sul tesoro del West Ham retrocesso | Gasperini vuole Summerville per accendere la Champions

La Roma si è interessata a un giocatore del West Ham, retrocesso in campionato, come parte della strategia per rafforzare l’attacco la prossima stagione. Il tecnico Gasperini ha manifestato il desiderio di portare in squadra Summerville, cercando di migliorare le possibilità di qualificarsi alla Champions League. La società sta valutando le modalità di un eventuale trasferimento, mentre il calciatore è al centro delle trattative. La squadra sta inoltre lavorando su altri colpi di mercato per completare il roster.

La Roma ha iniziato a ridisegnare il proprio pacchetto offensivo per la prossima stagione, muovendosi con decisione sul mercato internazionale per assecondare le richieste di Gian Piero Gasperini. L’allenatore di Grugliasco ha chiesto alla proprietà due esterni d’attacco di ruolo e la dirigenza di Trigoria ha inserito in cima alla lista dei desideri il nome di Crysencio Summerville, ala di proprietà del West Ham. Come confermato dal portale olandese vi.nl, il calciatore è considerato il profilo perfetto per i meccanismi tattici del tecnico, pronto a sfruttarne l’impatto atletico e la qualità nell’uno contro uno per alzare il livello di un reparto che dovrà misurarsi con i ritmi della massima competizione europea. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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