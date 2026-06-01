La Roma ha scelto il nuovo braccio destro di Gasperini | si sblocca l’affare D’Amico dopo l’addio di Massara

La Roma ha ufficializzato l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo, dopo che l’incarico è stato vacante a seguito dell’addio del precedente. L’accordo con D’Amico, che sostituirà il precedente dirigente, si è concluso con un’intesa raggiunta nelle ultime ore. L’arrivo di questa figura segue la partenza di un altro dirigente e si inserisce nei piani di rinforzo della squadra. L’ufficializzazione dovrebbe avvenire a breve, con la presentazione che sarà comunicata nelle prossime ore.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il club giallorosso prepara l'annuncio ufficiale del dirigente che ha firmato i trionfi europei di Bergamo. Superati gli ostacoli formali legati al contratto con l'Atalanta. I piani per il futuro della Roma stanno per ricevere l’accelerata decisiva con l’imminente sbarco nella Capitale del nuovo direttore sportivo. Tra oggi e domani è infatti attesa la fumata bianca per l’ingaggio di Tony D’Amico, l’uomo scelto dalla proprietà americana per raccogliere la pesante eredità di Frederic Massara e avviare la programmazione del prossimo mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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?La Roma ha scelto il suo nuovo direttore sportivo, ma per l'annuncio ufficiale di Tony D'Amico si dovrà pazientare ancora un po'. Nonostante l'addio consumato con Frederic Massara, per l'arrivo dell'ex dirigente nerazzurro manca ancora il definitivo via libera x.com

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