La Roma ha scelto il nuovo braccio destro di Gasperini | si sblocca l’affare D’Amico dopo l’addio di Massara

Da sololaroma.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha ufficializzato l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo, dopo che l’incarico è stato vacante a seguito dell’addio del precedente. L’accordo con D’Amico, che sostituirà il precedente dirigente, si è concluso con un’intesa raggiunta nelle ultime ore. L’arrivo di questa figura segue la partenza di un altro dirigente e si inserisce nei piani di rinforzo della squadra. L’ufficializzazione dovrebbe avvenire a breve, con la presentazione che sarà comunicata nelle prossime ore.

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Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il club giallorosso prepara l'annuncio ufficiale del dirigente che ha firmato i trionfi europei di Bergamo. Superati gli ostacoli formali legati al contratto con l'Atalanta. I piani per il futuro della Roma stanno per ricevere l’accelerata decisiva con l’imminente sbarco nella Capitale del nuovo direttore sportivo. Tra oggi e domani è infatti attesa la fumata bianca per l’ingaggio di Tony D’Amico, l’uomo scelto dalla proprietà americana per raccogliere la pesante eredità di Frederic Massara e avviare la programmazione del prossimo mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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