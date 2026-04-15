A Roma, si susseguono voci di un possibile cambio sulla panchina giallorossa, con l’ipotesi di un sostituto per l’attuale allenatore. La situazione tra il tecnico e i vertici societari si è fatta tesa, dopo divergenze emerse nelle ultime settimane. Intanto, si fa strada il nome di un nuovo possibile allenatore, con un dirigente che potrebbe entrare in gioco per definire il futuro della squadra.

Il gelo ha avvolto Trigoria prima ancora che il sole tramontasse sulla Capitale. La frattura tra Claudio Ranieri, Frederic Massara e Gian Piero Gasperini non è più un sussurro da corridoio, ma una voragine aperta che minaccia di inghiottire il progetto sportivo della AS Roma. Nonostante il netto 3-0 rifilato al Pisa allo Stadio Olimpico, l’atmosfera nel ventre dell’impianto romano era tutt’altro che festosa: le parole di “Sir Claudio” hanno segnato un punto di non ritorno, tracciando un solco profondissimo con il tecnico di Grugliasco. I Friedkin, da sempre gelosi del silenzio sabaudo e della gestione privata delle crisi, si ritrovano ora con il “caso Roma” esploso in diretta nazionale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Gasperini, caos totale: spunta D’Amico per il dopo Massara

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