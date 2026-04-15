A Trigoria la tensione tra i vertici della squadra di calcio si fa sempre più evidente, con il tecnico Gasperini che ha ottenuto una vittoria nel confronto con la dirigenza. Ranieri e Massara sono ormai vicini all’addio, mentre i proprietari stanno affrontando una fase di crisi interna. Le decisioni di quest’ultima settimana sembrano segnare un punto di svolta nella gestione della squadra, con cambiamenti che potrebbero influenzare il prossimo futuro.

Il triangolo del potere a Trigoria è a un passo dal collasso definitivo. I Friedkin hanno fatto la loro scelta: a Roma, l’architettura tecnica ruota attorno a Gian Piero Gasperini, blindato da una fiducia che sa di restaurazione, mentre il gelo sceso tra il tecnico e il duo composto da Claudio Ranieri e Ricky Massara sta per trasformarsi in un addio formale. Non è solo una divergenza tattica, ma una collisione frontale tra filosofie gestionali. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la sensazione è che il tecnico possa restare in sella con il pieno supporto della proprietà americana: un segnale inequivocabile di come il club abbia deciso di puntare sull’uomo forte in panchina, anche a costo di sacrificare l’equilibrio dirigenziale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini vince il braccio di ferro: Ranieri e Massara verso l’addio

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