La Roma ha meritato la Champions League | una stagione da incorniciare

La Roma si è qualificata per la Champions League dopo una stagione sorprendente, battendo le aspettative. Contro ogni pronostico, sono state due le squadre che sono riuscite ad arrivarci: la Roma e il Como. Entrambe hanno superato le previsioni del campionato, con la Roma che ha concluso la stagione in modo positivo, assicurandosi il passaggio alla competizione europea. La qualificazione è arrivata al termine di un campionato in cui nessuno si aspettava questa esito.

Contro ogni pronostico alla fine ad arrivare in Champions League sono state due squadre inattese: Roma e Como. Perché, parliamoci chiaro, prima degli scivoloni di Milan e Juventus in pochissimi pronosticavano questa accoppiata come quella che sarebbe potuta andare a disputare la competizione europea più importante e prestigiosa di tutte. Ma alla fine è successo: i giallorossi con merito, e con un pizzico di fortuna, hanno strappato un pass per giocarsi le proprie carte nella Coppa dalle grandi orecchie. Lavoro e sudore. Questa per la Roma è stata un’annata difficile per tanti motivi, eppure è riuscita a compiere una piccola impresa. I tanti infortuni, infatti, hanno decimato la rosa di Gasperini e lo hanno costretto addirittura a giocare per diverse partite con Baldanzi falso nueve, ma questi dettagli in pochi se li ricordano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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La Roma torna in Champions League! Notte di bronzo all'Olimpico!

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