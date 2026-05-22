Una stagione da incorniciare per l’Atletico Campoli D’Apice guarda avanti | Pronti per la Prima Categoria

L’Atletico Campoli ha concluso una stagione che ha portato alla vittoria del campionato, mantenendo costantemente i primi posti in classifica. La squadra ha lavorato duramente durante tutto l’anno, affrontando ogni partita con determinazione e coerenza. A fine campionato, il presidente ha dichiarato che la squadra è pronta per affrontare la Prima Categoria nella prossima stagione. La vittoria ha coronato un percorso lungo e intenso, caratterizzato da numerosi successi e momenti di crescita.

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