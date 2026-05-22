Una stagione da incorniciare per l’Atletico Campoli D’Apice guarda avanti | Pronti per la Prima Categoria
L’Atletico Campoli ha concluso una stagione che ha portato alla vittoria del campionato, mantenendo costantemente i primi posti in classifica. La squadra ha lavorato duramente durante tutto l’anno, affrontando ogni partita con determinazione e coerenza. A fine campionato, il presidente ha dichiarato che la squadra è pronta per affrontare la Prima Categoria nella prossima stagione. La vittoria ha coronato un percorso lungo e intenso, caratterizzato da numerosi successi e momenti di crescita.
Tempo di lettura: 2 minuti Una cavalcata straordinaria, costruita settimana dopo settimana, sempre ai vertici della classifica e culminata con la meritata vittoria del campionato. L’ Atletico Campoli ha chiuso una stagione memorabile conquistando il primo posto nel campionato di Seconda Categoria con numeri che certificano il dominio della formazione campolese. La squadra di mister Filippo Pagnozzi ha terminato il torneo con 64 punti in 26 giornate, frutto di 20 vittorie, 4 pareggi e appena 2 sconfitte. Impressionante anche il rendimento offensivo e difensivo: 73 reti segnate, miglior attacco del campionato insieme al Faicchio (75), e soltanto 21 gol subiti, a conferma dell’equilibrio e della solidità del gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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