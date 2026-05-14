Roma blitz Friedkin | incontro con Gasperini e piano rinnovi

Il vicepresidente della società calcistica è arrivato a Roma e ha incontrato il tecnico della squadra. L’obiettivo principale è discutere il piano di rinnovi contrattuali per alcuni giocatori e definire le strategie per la prossima stagione. L’incontro si è svolto negli uffici della società, senza comunicazioni ufficiali, e si è concentrato sulle questioni relative alla rosa e ai programmi futuri.

Con un arrivo a sorpresa che ha spiazzato l’intero ambiente di Trigoria, il vicepresidente Ryan Friedkin è tornato nella Capitale per prendere in mano le redini della programmazione stagionale della Roma. Secondo quanto riferito da Il Tempo, il dirigente americano ha già avuto un primo, rapido contatto con Gian Piero Gasperini, un saluto fugace che ha tuttavia incassato il gradimento del tecnico, rassicurato dalla presenza fisica della proprietà in un momento cruciale. L’obiettivo è chiaro: definire entro pochi giorni le strategie d’investimento e risolvere le pendenze contrattuali più urgenti per consegnare all’allenatore di Grugliasco una rosa competitiva già dai primi di luglio.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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