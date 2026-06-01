La Roma corre contro il tempo | fissata la quota plusvalenze per evitare la scure UEFA

Da sololaroma.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma deve vendere entro il 30 giugno per rispettare il limite di plusvalenze imposto dalla UEFA. La società ha stabilito una quota precisa da raggiungere, e i giocatori più richiesti sono sul mercato. Se non si raggiunge l’obiettivo, rischia di incorrere in sanzioni finanziarie. La finestra di mercato si sta chiudendo, e le trattative sono in corso per rispettare la scadenza.

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Il conto alla rovescia a Trigoria è ufficialmente iniziato e ha una scadenza già cerchiata in rosso sul calendario. Entro il prossimo 30 giugno, la Roma dovrà completare una serie di cessioni strategiche per centrare l’obiettivo delle plusvalenze e mettersi definitivamente alle spalle i vincoli finanziari internazionali. Come rivelato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, gli uomini dei conti giallorossi si sono messi al lavoro per calcolare al centesimo l’importo necessario da presentare agli ispettori di Nyon, una mossa propedeutica a sbloccare la seconda fase della sessione estiva, quella legata agli acquisti. La cabina di regia finanziaria è stata affidata a Jason Morrow, Chief Financial Officer del club, e a Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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