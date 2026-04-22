Premier League | Tottenham in corsa contro il tempo per evitare la retrocessione

Il Tottenham si trova in una situazione critica in Premier League, con risultati altalenanti che hanno portato a una posizione di rischio in classifica. La squadra mostra difficoltà nel mantenere costanza nelle prestazioni, evidenziando limiti tattici e una certa fragilità nei momenti chiave delle partite. La squadra si impegna a cercare una svolta prima che la retrocessione diventi inevitabile.

I numeri del club definiscono una crisi profonda, segnata da una scarsa continuità nei risultati, limiti tattici e da una squadra che si dimostra vulnerabile e fragile nei momenti più decisivi del match. Inoltre, i cambi della guida tecnica in panchina sono stati troppi e poco coerenti, impedendo al Tottenham di avere una vera identità di gioco e coesione durante questa stagione, poiché ogni allenatore aveva idee e filosofie di gioco completamente opposte. Dal sogno europeo al rischio retrocessione. Dall’arrivo di Thomas Frank sulla panchina del Tottenham a luglio 2025, gli Spurs hanno condotto la prima parte della stagione con una serie di successi sia in campionato che in Champions League, ottenendo dei risultati in linea con le aspettative.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Extended Premier League Highlights | Sunderland AFC 1 - 0 Tottenham Hotspur

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