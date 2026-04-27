Addio alla vecchia carta d’identità | Agrigento corre contro il tempo per evitare il caos estivo

Da agrigentonotizie.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da quest’estate, la vecchia carta d’identità cartacea non sarà più valida, e le autorità di Agrigento si stanno preparando per questa transizione. La data di scadenza per l’uso del documento cartaceo si avvicina, e si stanno organizzando le procedure per evitare disagi ai cittadini. La sostituzione con il nuovo documento elettronico è ormai imminente, con un countdown che segna il tempo restante.

Il conto alla rovescia per la definitiva pensione della carta d’identità cartacea è ufficialmente iniziato. Il 3 agosto 2026 segnerà il passaggio obbligatorio al formato elettronico, una scadenza che rischia di appesantire il lavoro degli uffici comunali proprio nel cuore della stagione dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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