Addio alla vecchia carta d’identità | Agrigento corre contro il tempo per evitare il caos estivo

A partire da quest’estate, la vecchia carta d’identità cartacea non sarà più valida, e le autorità di Agrigento si stanno preparando per questa transizione. La data di scadenza per l’uso del documento cartaceo si avvicina, e si stanno organizzando le procedure per evitare disagi ai cittadini. La sostituzione con il nuovo documento elettronico è ormai imminente, con un countdown che segna il tempo restante.

Il conto alla rovescia per la definitiva pensione della carta d’identità cartacea è ufficialmente iniziato. Il 3 agosto 2026 segnerà il passaggio obbligatorio al formato elettronico, una scadenza che rischia di appesantire il lavoro degli uffici comunali proprio nel cuore della stagione dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Carta d'identità cartacea addio dal 3 agosto 2026: l'Ue dice no alla proroga e si teme il caosDal prossimo 3 agosto, le carte d'identità cartacee cesseranno di essere valide e l'Unione Europea non ha alcuna intenzione di concedere una proroga,... Addio alla carta d'identità cartacea, il Comune: "Aperture straordinarie degli uffici"A seguito della prossima cessazione (3 Agosto 2026) della validità della carta d’identità cartacea, il Comune di Catania ha disposto l’apertura... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Addio alla vecchia carta d'identità: dal 3 agosto 2026 sarà solo elettronica – La guida per evitare le code e i numeri della Sardegna; Addio carta d'identità cartacea, da agosto non vale più anche se non è scaduta: ecco cosa fare per rinnovarla e viaggiare; Carta d'identità elettronica, addio al formato cartaceo: cosa sapere; Carta d'identità cartacea addio: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida, nemmeno se non è scaduta. Addio alla Carta d’Identità di carta: fissata la data di dismissioneQuel pezzo di carta che ci accompagna da anni si prepara a salutarci definitivamente. Il passaggio alla versione elettronica ad agosto richiede però un pizzico di organizzazione e i giusti tempi ... iodonna.it Addio alla carta d’identità cartacea: scatta l’obbligo della versione elettronicaDal 3 agosto i vecchi documenti non saranno più validi. Il Comune di Varese lancia aperture straordinarie dell'Anagrafe per agevolare il passaggio ... varesenews.it Dite addio al caldo (almeno per ora)… sta per cambiare tutto! In arrivo du perturbazioni sull'Italia - facebook.com facebook Chi sarà il prossimo DS della Roma L'addio di Massara non è ancora ufficiale ma sembra praticamente certo, è partito il casting per il suo successore #Fantacalcio x.com