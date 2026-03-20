Il Napoli sta cercando di rafforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione e secondo Sky Sport avrebbe puntato Hugo Rincón, terzino destro nato nel 2003 e di proprietà dell’Atletico Bilbao, attualmente in prestito al Girona. La società azzurra sarebbe disposta a spendere circa 10 milioni di euro per assicurarsi il giocatore.

Il Napoli è al lavoro per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Hugo Rincón, terzino destro classe 2003 di proprietà dell’ Atletico Bilbao, attualmente in prestito al Girona. Il profilo del giovane difensore rispecchia perfettamente la linea societaria: talento emergente, duttile e con ampi margini di crescita. Caratteristiche che lo rendono un investimento ideale per il futuro del Napoli. Al momento, però, la trattativa è ancora in fase preliminare e non risultano contatti ufficiali tra i club per definire un’offerta concreta. Secondo i primi rumors, la valutazione del cartellino si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra ritenuta sostenibile dalla dirigenza partenopea per un’operazione di prospettiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli su Hugo Rincón, il talento del Bilbao costerà 10 milioni per rinforzare le corsie esterne (Sky Sport)

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