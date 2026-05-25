Clamoroso valzer delle panchine in Serie A | Sarri vola all’Atalanta Lotito risponde e chiude per Gattuso alla Lazio

Il tecnico di un club di Serie A si trasferisce all’Atalanta, lasciando il suo ruolo precedente. La società bergamasca ha concluso l’accordo con l’allenatore, che ha firmato un contratto pluriennale. Parallelamente, la Lazio ha chiuso l’accordo con un nuovo allenatore, sostituendo il precedente. Entrambe le operazioni sono state completate in tempi molto rapidi dopo la fine del campionato.

Il campionato di Serie A si è appena concluso e i club della massima serie si sono già attivati per dare inizio al tradizionale valzer delle panchine, con l’ Atalanta e la Lazio che si muovono con estrema rapidità per definire le rispettive guide tecniche in vista della prossima stagione agonistica. Le due società hanno accelerato i tempi dei negoziati per impostare fin da subito la programmazione del mercato estivo e assicurare ai rispettivi organici la presenza dei nuovi allenatori già per l’inizio del ritiro, gettando le basi per la costruzione di rose competitive destinate a recitare un ruolo di primo piano nei confini nazionali e sui palcoscenici europei. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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