Il presidente della Lazio ha rifiutato un'offerta di 450 milioni di dollari da parte di investitori americani, tramite JP Morgan. La decisione si basa sulla preferenza per mantenere la stabilità finanziaria del club, evitando cambi di proprietà o investimenti immediati. L'offerta non è stata accettata, e non sono stati forniti dettagli sugli investitori coinvolti. La società ha scelto di continuare con la propria strategia senza cedere alle proposte esterne.

? Punti chiave Perché Lotito ha preferito la stabilità finanziaria a 450 milioni?. Chi sono gli investitori americani dietro l'offerta di JP Morgan?. Come influirà questo rifiuto sul prossimo mercato della Lazio?. Quali conseguenze avrà questa scelta sul rapporto con gli ultras?.? In Breve Offerta inoltrata tramite JP Morgan per conto di investitori statunitensi non identificati.. Ultras protestano allo Stadio Olimpico per la gestione economica e sportiva del club.. Modello Lotito basato sul salvataggio della società avvenuto nel 2004.. Precedente embargo di sei mesi sulla gestione del mercato calciatori estivo.. Claudio Lotito respinge l’offerta da 450 milioni di euro per la Lazio: il Presidente mantiene il controllo del club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, Lotito dice no agli USA: rifiutata l’offerta da 450 milioni

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Crisi Lazio, Lotito contro il giornalista: la lite sullo stadio

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Belle queste interviste di #Lotito. Il problema però non è (tanto) solo lui ma anche l’assenza di domande e contraddittorio da parte di @sportmediaset in risposta alle fandonie che dice sulla situazione societaria della #Lazio. Ma prepararsi prima di intervistare x.com

Lazio pres. Lotito: Abbiamo sbagliato 3 gol facili nel finale. Abbiamo concesso 2 gol identici contro la Roma. I giocatori hanno paura in campo... Dormo 3 ore al giorno, ho portato 6 trofei in 22 anni, lavoro su un nuovo stadio, una nuova accademia. Sto quotan reddit

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