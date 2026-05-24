Il Milan sta valutando il futuro direttore generale, con l’attuale responsabile delle operazioni che potrebbe lasciare il club. La società ha incaricato Massimo Calvelli di analizzare le opzioni tra il rafforzamento in Serie A e le opportunità all’estero. La decisione arriverà nelle prossime ore, in vista di un eventuale cambio di guida, mentre i tifosi attendono notizie sulla posizione del club in campionato.

Il Milan si appresta a vivere una notte decisiva a San Siro per il verdetto sul piazzamento nella prossima Champions League, ma il verdetto del campo lascerà immediatamente spazio a una profonda ristrutturazione societaria che vedrà l’uscita di scena dell’attuale amministratore delegato Giorgio Furlani. Come rivelato nell’edizione odierna dal Corriere della Sera, la gestione operativa di questa delicata fase di transizione è stata affidata a Massimo Calvelli, manager di RedBird e membro del consiglio di amministrazione del club rossonero, il quale sta assumendo poteri sempre più ampi e centrali all’interno delle dinamiche societarie di via Aldo Rossi su preciso mandato del fondatore del fondo americano, Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rivoluzione Milan: Cardinale si affida a Massimo Calvelli per scegliere il dopo Furlani tra Serie A e piste estere

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