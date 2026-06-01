La risposta dell' opposizione al piano anti-graffiti | Follia PD
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Com'era prevedibile la proposta del sindaco Matteo Lepore di coinvolgere i privati nella pulizia dei muri imbrattati dai graffiti ha scatenato le opposizioni, che accusano l’amministrazione di voler scaricare sulle spalle dei cittadini i costi e le responsabilità. “La stessa assurda proposta del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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