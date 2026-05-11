Il primo ministro israeliano ha convocato una riunione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme, dopo che l’Iran ha risposto al piano portato avanti dagli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump. La riunione si tiene in un momento di tensione crescente tra i due paesi, senza che siano stati ancora resi noti dettagli specifici sui contenuti o le decisioni prese.

Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, convoca una riunione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme. L’incontro si svolge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha respinto la risposta dell’Iran alla sua proposta di cessate il fuoco, e in vista dei colloqui diretti tra Israele e Libano che si terranno a Washington nel corso di questa settimana. Servizio di Marco Burini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Netanyahu: riunione di sicurezza dopo la risposta dell'Iran al piano Trump

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