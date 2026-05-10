Trump boccia la risposta dell’Iran al piano Usa | Totalmente inaccettabile
(Adnkronos) – "Inaccettabile". Donald Trump boccia senza appello la risposta dell'Iran al piano elaborato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Al memorandum americano in 14 punti, Teheran ha replicato ponendo condizioni ritenute inconcepibili dal presidente americano. "Ho appena letto la risposta dei cosiddetti 'Rappresentanti' dell’Iran. Non mi piace: totalmente inaccettabile", il verdetto che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
La risposta dell'Iran a Trump: Attacchi devastanti - Agorà 02/04/2026
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